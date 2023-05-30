29 мая, 21:08

Байден убежден, что законопроект о повышении потолка госдолга США будет принят

По словам президента США, он пообщался с членами Конгресса, и после диалога у него осталось "хорошее впечатление"

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден после консультаций с членами Конгресса убежден, что законопроект о повышении потолка госдолга США с целью предотвращения дефолта в стране, вероятнее всего, будет принят.

Читайте также
ТАСС объясняет
Жизнь взаймы: что такое госдолг США и почему он постоянно растет

"У меня очень хороший настрой относительно этого. Я говорил с рядом членов Конгресса. Я говорил с [лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем] Макконнеллом. Я говорил со многими людьми, и впечатление хорошее. Увидим, когда начнется голосование", - заявил президент США журналистам перед вылетом из Вашингтона в штат Делавэр. Он отвечал на вопрос о перспективах принятия указанного законопроекта.

Байден ранее призвал обе палаты законодательного органа одобрить достигнутое администрацией США и республиканцами в Конгрессе соглашение, которое предусматривает повышение потолка госдолга до 1 января 2025 года. Ожидается, что Палата представителей проголосует по инициативе в среду. Затем документ должен одобрить Сенат Конгресса, после чего он отправится на подпись президенту. 

Теги:
СШАБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация