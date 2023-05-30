Байден убежден, что законопроект о повышении потолка госдолга США будет принят

По словам президента США, он пообщался с членами Конгресса, и после диалога у него осталось "хорошее впечатление"

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден после консультаций с членами Конгресса убежден, что законопроект о повышении потолка госдолга США с целью предотвращения дефолта в стране, вероятнее всего, будет принят.

"У меня очень хороший настрой относительно этого. Я говорил с рядом членов Конгресса. Я говорил с [лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем] Макконнеллом. Я говорил со многими людьми, и впечатление хорошее. Увидим, когда начнется голосование", - заявил президент США журналистам перед вылетом из Вашингтона в штат Делавэр. Он отвечал на вопрос о перспективах принятия указанного законопроекта.

Байден ранее призвал обе палаты законодательного органа одобрить достигнутое администрацией США и республиканцами в Конгрессе соглашение, которое предусматривает повышение потолка госдолга до 1 января 2025 года. Ожидается, что Палата представителей проголосует по инициативе в среду. Затем документ должен одобрить Сенат Конгресса, после чего он отправится на подпись президенту.