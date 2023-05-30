Источники: Adobe бесплатно продлевает лицензии российским пользователям

При этом купить новую подписку нельзя

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Американский разработчик программного обеспечения для работы с графикой и видео Adobe бесплатно в автоматическом режиме продлевает лицензии пользователям в РФ в связи со сложностями оплаты с российских банковских карт. Об этом ТАСС сообщили источники, которым удалось продлить лицензии без оплаты.

"У пользовательских лицензий, которые приобретались через официальный интернет-магазин Adobe, есть возможность автопродления после привязки карты. Бесплатное продление, возможно, представляется как подарок тем заказчикам, которые в текущей ситуации не могут воспользоваться картой для оплаты за границей, для сохранения лояльности и поддержания своих пользователей в сложный период", - рассказал сотрудник одной из российских IT-компаний. Он подчеркнул, что для корпоративных лицензий, которые продаются через официальных реселлеров, автопродление не предусмотрено.

Сотрудник другой российской IT-компании отметил, что функция автоматического продления подписки стала возможна полгода назад. "Нельзя купить новую подписку - можно продлить ее только на те продукты, которые уже есть у пользователя. И речь именно о подписках индивидуальных пользователей", - уточнил он.

При этом, по словам собеседника агентства, весной 2022 года он смог автоматически продлить подписку на 45 дней. Однако по истечении этого срока лицензию нужно было продлить уже на год, а для оплаты можно было использовать только зарубежную банковскую карту.

О возможности автоматического продления подписки на продукты Adobe ранее заявлял и генеральный директор игровой студии Ninsar.Games Егор Сечинский на одной из сессий Российского интернет-форума. В частности, он отмечал, что подписка на пакет Adobe "до сих пор является активной, но мы не платим за нее уже год".

Ведущий юридический консультант практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Анна Сарбукова предположила, что подписка на пакет Adobe продлевается без оплаты, так как у пользователя, возможно, активирована функция автоматического продления лицензии. "Многие вендоры используют такую опцию: когда пользователь впервые покупает лицензию, по окончании ее первоначального срока действия лицензия автоматически продлевается на следующий период и деньги автоматически списываются с карточки пользователя, если платежная информация пользователя является актуальной. Однако, если клиентом является физическое лицо, то провести оплату возможно только с банковских карт, выпущенных не в России или Белоруссии", - подчеркнула Сарбукова.

О продаже продуктов Adobe в РФ

В марте 2022 года компания Adobe прекратила продажи своих продуктов в России. После этого в РФ стало невозможно купить подписки на программы Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro и прочие. Помимо этого, Adobe заблокировали доступ к своим облачным хранилищам российским государственным СМИ.

В апреле 2022 года Adobe разрешила продлевать лицензии своих продуктов для клиентов из РФ, которые ранее уже приобрели лицензии, временно ограничены только новые закупки и расширение действующих контрактов. В частности, лицензии можно продлить в интернет-магазине Softline Store, сообщали журналистам в пресс-службе Softline, который является официальным партнером Adobe в России.