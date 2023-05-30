Армянская "дочка" "Ростелекома" планирует в 2024 году запустить 200 стоек ЦОД

По словам президента компании Михаила Осеевского, это будет первый крупный ЦОД в стране, созданный "по самым жестким требованиям"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. "Ростелеком" через свою армянскую "дочку" планирует в начале 2024 года запустить в Армении 200 стоек местного центра обработки данных (ЦОД) с возможностью оперативного наращивания мощностей. Об этом в интервью газете "Ведомости" сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Джи-Эн-Си-Альфа" с декабря 2012 года начало продвижение и продажу услуг связи на территории Армении под брендом Rostelecom. Оптоволоконная сеть компании покрывает 80% территории страны и имеет протяженность свыше 2,5 тыс. км. В декабре 2021 года Осеевский сообщал, что "Ростелеком" может продать свою армянскую дочернюю компанию GNC-Alfa за $25 млн. О планах совершить сделку сообщалось в начале 2018 года, и планировалось завершить ее до конца I квартала 2021 года. Однако в марте 2023 года глава оператора рассказал, что "Ростелеком" принял решение не продавать ее и займется активным развитием компании. "Мы по-прежнему продолжаем активно развиваться в Армении, где у нас есть дочерняя компания, там сейчас идет строительство дата-центра. Это будет первый крупный созданный по самым жестким требованиям ЦОД в стране, там большой интерес со стороны госорганов. В начале следующего года уже должны заработать 200 стоек с возможностью оперативного наращивания мощностей", - рассказал Осеевский.

По его словам, в компании считают это направление и на российском рынке активно развивающимся, и в ближайшие 2-3 года "Ростелеком" планирует вложить в него "десятки миллиардов рублей".

Вместе с тем глава "Ростелекома" рассказал, что компания активно развивает сотрудничество в области информационной безопасности. "При активной поддержке МИДа и Совета безопасности мы много коммуницируем с дружественными странами, с нашими партнерами, которые используют продукты "РТК-Солар". Это и ряд ближайших соседей, и партнеры в более дальней части мира, в первую очередь в Азии. Направление инфобеза, наверное, сегодня самое быстрорастущее", - добавил Осеевский.