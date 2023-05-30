В "Ростелекоме" заявили, что сосредоточены на разработке "Авроры"

По словам президента компании Михаила Осеевского, планов по созданию новой операционной системы нет

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. "Ростелеком" не занимается разработкой новой операционной системы (ОС), а продолжает разработку "Авроры". Об этом заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Ведомости", опубликованном во вторник.

"Это не про нас, точно. Мы сосредоточены на "Авроре", нам больше ничего не надо", - заявил Осеевский, отвечая на вопрос о том, собирается ли "Ростелеком" совместно с "VK" и "Сбером" создавать новую ОС.

Отвечая на вопрос о потребностях в дополнительных инвестициях для разработки "Авроры" Осеевский подчеркнул, что "Ростелеком" не нуждается в финансах. Исключением является проект с Всероссийской переписью населения, добавил он.

"Аврора" - первая отечественная мобильная операционная система, разработана на базе Sailfish OS - операционной системы с открытым исходным кодом от финской компании Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia. "Аврора" может быть установлена на любые мобильные устройства, успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного обеспечения.