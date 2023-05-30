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"Ростелеком" заинтересован в создании российского литографа для производства чипов

По словам главы компании Михаила Осеевского, правительство уже занимается этой задачей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. "Ростелеком" заинтересован в создании отечественного литографа, однако это является сложной задачей. Об этом заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в интервью газете "Ведомости", опубликованном во вторник.

"Мы крайне заинтересованы в том, чтобы российский литограф появился, но это сложная и отдельная задача", - заявил он.

Глава "Ростелекома" добавил, что правительство уже занимается этой задачей. Он также подчеркнул, что в мире существует только один производитель такого оборудования (компания ASML), который расположен в Нидерландах и который ничего не продаст РФ.

Литографическое оборудование используется для производства полупроводниковой продукции.

Компания ASML работает в сфере полупроводниковой промышленности. Она предоставляет производителям микросхем необходимое оборудование и программное обеспечение для производства чипов. 

Теги:
РоссияОсеевский, Михаил Эдуардович
© Информационное агентство ТАСС
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