Большинство опрошенных россиян назали шопинг самой вредной финансовой привычкой

При этом 52% респондентов заявили, что у них нет таких привычек

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россияне считают спонтанный шопинг, кофе с собой и поездки на такси самыми вредными финансовыми привычками. Кроме того, почти треть россиян призналась, что их сбережения составляют всего 10 тыс. рублей Таковы результаты онлайн-исследования мобильного приложения "Город" и финансового маркетплейса "Сравни", участие в котором приняли около 4 тыс. респондентов.

"Аналитики попросили россиян назвать самые вредные финансовые привычки по их мнению. Рейтинг возглавил спонтанный шоппинг - его назвали самым вредным 64% респондентов. На втором месте - злоупотребление кофе с собой: этот вариант назвал самой вредной привычкой 21% россиян. Завершают тройку вредных финансовых привычек частые поездки на такси - их отметили 15% респондентов", - говорится в материалах исследования.

Среди остальных вредных финансовых привычек участники исследования назвали ненужные подписки, от которых они забывают отказаться (13,4%). А 8% опрошенных часто дают деньги в долг и не требуют их назад. Еще 7% респондентов берут новые кредиты, чтобы закрыть старые. В то же время, 52% россиян считают, что не имеют вредных финансовых привычек.

Участники исследования также назвали самые популярные полезные финансовые привычки. 31% опрошенных откладывает часть зарплаты в "финансовую подушку". Еще 29% ежемесячно ведет учет доходов и расходов, а 17% - внимательно читают договоры и ответственно платят по кредитам.

Среди других полезных привычек: 38% россиян не берут в долг, 26% - откладывают на большие и маленькие цели, у 14% опрошенных есть пассивные источники дохода. При этом почти четверть россиян (23%) призналась, что не имеет полезных финансовых привычек.

Почти треть опрошенных (30%) оценивает размер своей "финансовой подушки" в 100 тыс. рублей. Четверть опрошенных отложили от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, 29% - менее 10 тыс. рублей. А 16% респондентов оценили размер своей финансовой подушки от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.