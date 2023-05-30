"Известия": В РФ просят частично снять мораторий на внеплановые проверки розничных сетей

Глава ОПИ Олег Павлов пояснил, что это необходимо, так как сейчас в случае выявления нарушений надзорные органы не могут применить к бизнесу серьезные санкции

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Представители "Общественной потребительской инициативы" (ОПИ) направили в российское правительство письмо с просьбой частично снять мораторий на внеплановые проверки розничных магазинов. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо ОПИ.

Из документа следует, что согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" число нарушений в продуктовых сетях в первом квартале 2023 года увеличилось в 10 раз. В связи с этим ОПИ просит частично снять мораторий на внеплановые проверки в отношении розничных сетей.

"Раньше в случае нарушений надзорные органы выписывали штрафы или применяли другие санкции - конфисковали товары, приостанавливали деятельность магазинов. А сейчас бизнесу выдают лишь предостережения: по сути, это ни к чему не обязывает", - заявил глава ОПИ Олег Павлов газете.

В общественном совете при Роспотребнадзоре заявили "Известиям", что в действующий мораторий следует внести правки. В совете при ФАС посчитали, что внести корректировки следует и в отношении маркетплейсов.

В Минпромторге отметили изданию, что изучат это предложение, когда оно поступит в министерство.

Мораторий на проведение проверок бизнеса до конца 2022 года был введен в марте. Документ стал частью комплекса мер, предложенных правительством для обеспечения устойчивости развития экономики и снижения нагрузки на предпринимателей в условиях санкций.