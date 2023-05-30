В России создали черный список участников аукционов по продаже земельных участков

По данным газеты "Известия", информацию разместят на платформе ГИС "Торги"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) создала реестр недобросовестных участников аукционов по продаже и аренде земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Об этом во вторник пишет газета "Известия".

"В реестр вошли сведения о недобросовестных участниках аукциона по продаже государственного или муниципального земельного участка или на право заключения договора аренды. Он используется органами власти при проведении торгов, чтобы исключить участие в них лиц, включенных в список", - заявили изданию в ФАС.

В ведомстве отметили, что информация будет размещена на платформе ГИС "Торги". До создания электронного реестра ФАС и ее территориальные органы обменивались информацией о нарушителях через электронную почту, а сам реестр велся вручную в специальной таблице.

"Территориальные органы направляют сведения о недобросовестном участнике в ФАС России. Сотрудники центрального аппарата проводят проверку полученной информации и размещают ее в реестре ", - добавили антимонопольной службе.

В приказе ФАС, с которым ознакомилось издание, говорится, что сведения о недобросовестных участниках будут общедоступными. Кроме того, информация о них будет сохраняться в реестре два года. В течение этого времени внесенные в перечень не смогут участвовать в аукционах.