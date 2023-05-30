"Ведомости": FLO Retailing и Azadea Group ведут переговоры о покупке Decathlon в России

Сделка может состояться не раньше осени 2023 года

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Турецкий холдинг FLO Retailing и ливанская Azadea Group ведут переговоры о покупке российского бизнеса французского ретейлера товаров для спорта Decathlon. Об этом во вторник пишет газета "Ведомости" со ссылкой на консультантов по недвижимости и одного из партнеров ретейлера.

По словам источников газеты, семья Мюлье, которая владеет холдингом Decathlon, ведет переговоры с потенциальными покупателями. Однако если эта сделка состоится, то это произойдет не раньше осени 2023 года.

Один из консультантов заявил изданию, что смотреть торговую и складскую недвижимость в РФ приезжали ближневосточные франчайзи компании, но не назвал их.

"Ведомости" направили запросы представителям FLO Retailing, Azadea Group и Decathlon, однако на момент публикации материала не получили ответа.

Сеть магазинов спорттоваров Decathlon объявила о приостановке работы в России в конце марта 2022 года, летом того же года закрылись магазины сети в России. В январе 2023 года РБК со ссылкой на свои источники сообщил о возможной продаже активов компании в России.