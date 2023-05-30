Kyodo: в Японии намерены к 2030 году в три раза увеличить объем продаж полупроводников

Для достижения этих целей правительство страны планирует в течение 10 лет привлечь дополнительные инвестиции в размере $71,3 млрд

ТОКИО, 30 мая. /ТАСС/. Власти Японии рассчитывают к 2030 году обеспечить объем продаж полупроводников и сопутствующей техники в стране в размере 15 трлн иен (около $107 млрд), в три раза превысив соответствующий показатель 2020 года. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

В связи с этим власти намерены в течение 10 лет привлечь дополнительные инвестиции из государственного и частного секторов в размере 10 трлн иен (порядка $71,3 млрд). Ожидается, что эти средства будут направлены на формирование производственной базы полупроводников и стабильных цепочек поставок. Кроме того, власти Японии планируют стимулировать выпуск чипов, которые впоследствии будут использоваться для развития технологии искусственного интеллекта.

В Японии в последние годы уделяют внимание сфере производства полупроводников на фоне растущей технологической конкуренции и хотят создать производственную базу на территории страны для обеспечения экономической безопасности. Так, правительство в апреле приняло решение выделить дополнительно 260 млрд иен (около $1,8 млрд) на поддержку компании Rapidus, которая займется выпуском передовых чипов.