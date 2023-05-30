Более 30% опрошенных работодателей в России нанимают персонал на аутсорсе

Чаще всего аутсорс-сотрудники встречаются в среднем бизнесе, следует из опроса

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Более 30% российских компаний работают с персоналом на аутсорсе, у большинства работодателей доля таких сотрудников не превышает 10%. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы "Работа.ру" и сервиса по работе с самозанятыми "Подработка", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Исследование провели в мае 2023 года, в нем приняли участие более 350 работодателей из всех регионов России.

"Почти треть опрошенных компаний (32%) работают с персоналом на аутсорсе. При этом средний процент аутсорсеров составляет 12,5% от численности персонала. С сотрудниками на аутсорсе в большей степени взаимодействуют средний и крупный бизнес (48% и 36% соответственно). Микробизнес (75%) и малый бизнес (77%) обычно не рассматривают такой формат занятости работников", - указано в итогах исследования.

Уточняется, что 64% опрошенных отметили, что у них доля сотрудников на аутсорсе не превышает 10%. Четверть респондентов указали, что аутсорс-специалисты составляют от 11% до 25% от общего штата компании, 10% - 26-50% от численности всех сотрудников, и 1% - более 51% аутсорс-сотрудников.

Согласно результатам опроса, чем крупнее компания, тем чаще она потенциально готова работать с персоналом на аутсорсе. Так, 36% респондентов готовы нанять до 10% персонала на аутсорс, 18% компаний - от 11% до 25% сотрудников, 9% компаний - 26-50% сотрудников, 3% компаний - 51-76% сотрудников, и еще 2% компаний - 76-100% сотрудников.

При этом 31% не готовы нанимать персонал на аутсорс ни при каких обстоятельствах.