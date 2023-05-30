Силуанов призвал банк БРИКС сохранять открытость к принятию новых членов

ШАНХАЙ, 30 мая. /ТАСС/. Созданный странами БРИКС Новый банк развития (НБР) должен сохранять открытость к принятию новых членов, которые разделяют его повестку. Об этом заявил во вторник глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступивший на церемонии открытия ежегодного заседания Совета управляющих и Совета директоров НБР в штаб-квартире банка в Шанхае.

"Банку важно опираться на внутренние ресурсы, внутренние ресурсы своих стран-акционеров и не бояться быть амбициозным в реализации своей повестки. Кроме того, важно продолжать быть открытым к вступлению в состав акционеров банка новых членов, разделяющих повестку развития и сотрудничества со всеми международными организациями. Уверен, что Новый банк развития успешно справится со всеми стоящими перед ним вызовами", - сказал он.