30 мая, 03:35
БРИКС

Силуанов призвал банк БРИКС сохранять открытость к принятию новых членов

ШАНХАЙ, 30 мая. /ТАСС/. Созданный странами БРИКС Новый банк развития (НБР) должен сохранять открытость к принятию новых членов, которые разделяют его повестку. Об этом заявил во вторник глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступивший на церемонии открытия ежегодного заседания Совета управляющих и Совета директоров НБР в штаб-квартире банка в Шанхае.

"Банку важно опираться на внутренние ресурсы, внутренние ресурсы своих стран-акционеров и не бояться быть амбициозным в реализации своей повестки. Кроме того, важно продолжать быть открытым к вступлению в состав акционеров банка новых членов, разделяющих повестку развития и сотрудничества со всеми международными организациями. Уверен, что Новый банк развития успешно справится со всеми стоящими перед ним вызовами", - сказал он. 

Теги:
Силуанов, Антон ГермановичРоссияБРИКС
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация