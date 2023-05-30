В Москве производитель готовой еды увеличил выпуск продукции на 25% благодаря нацпроекту

Помимо этого проведен аудит сырья и материалов, выявлены и исключены избыточные операции, оптимизировано рабочее пространство

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Московская компания по производству готовой еды увеличила выпуск продукции благодаря национальному проекту "Производительность труда". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Торгово-производственная компания "НВН", работающая под брендом "Нам-Ням", увеличила выпуск продукции на пилотном потоке на 25% благодаря нацпроекту "Производительность труда". В течение шести месяцев компания с помощью специалистов Регионального центра компетенций Москвы оптимизировала процесс изготовления сэндвичей. За это время удалось выявить и с помощью инструментов бережливого производства сократить потери, препятствующие росту производительности", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что помимо этого, был проведен аудит сырья и материалов, выявлены и исключены избыточные операции, оптимизировано рабочее пространство: цех разделили на зоны, нанесли разметку, организовали места хранения сырья и инструментов. Это позволило сократить время протекания процессов и уменьшить длительность смены для рабочих на два часа.

В результате за полгода выпуск сэндвичей увеличился на четверть - с 1,5 до 1,86 тонны в сутки. Время, затрачиваемое на полный цикл изготовления сэндвичей, от подготовки полуфабрикатов до отгрузки готового продукта, уменьшилось в 3,6 раза - с 4,3 до 1,2 суток. Также на 17% снизился объем продуктов, находящихся в стадии обработки.

"Кроме этого, в рамках проекта пересмотрели систему мотивации персонала. В результате роста производительности труда за шесть месяцев заработная плата сотрудников предприятия увеличилась на 15%. Наработанные практики и обучение работников позволят компании самостоятельно тиражировать методики по повышению производительности на остальные участки. Сейчас компания приступила к масштабированию результатов пилотного потока на производство горячих блюд, салатов и полуфабрикатов", - добавили в пресс-службе.

Предприятие поставляет свою продукцию в учебные заведения, медицинские учреждения и другие объекты городской инфраструктуры. Среди них - МГУ имени М. В. Ломоносова, аэропорты Домодедово и Шереметьево, телевизионный технический центр "Останкино", Детский медицинский центр Управления делами президента РФ, Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, сеть АЗС "Лукойл" и другие. Также предприятие изготавливает и поставляет продукцию для торговых марок сетей "Перекресток", "Вкусвилл", "Добрынинский".