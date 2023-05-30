Китай выступил за справедливое глобальное финансовое управление

Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян отметил, что для этого "Новый банк развития должен и дальше придерживаться настоящего мультилатерализма, продвигать многостороннее сотрудничество на различных платформах, содействовать тому, чтобы формирующиеся рынки, а также развивающиеся экономики имели более значительный голос на международной арене"

ШАНХАЙ, 30 мая. /ТАСС/. Китай выступает за более справедливое развитие системы глобального финансового управления с учетом интересов всех стран. Об этом заявил во вторник вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

"Необходимо также продвигать глобальную систему финансового управления. Глобальное финансовое управление должно развиваться в более справедливом ключе, чтобы отвечать интересам всех стран. Поэтому НБР (Новый банк развития) должен и дальше придерживаться настоящего мультилатерализма, продвигать многостороннее сотрудничество на различных платформах, содействовать тому, чтобы формирующиеся рынки, а также развивающиеся экономики имели более значительный голос на международной арене", - сказал вице-премьер на церемонии открытия ежегодного заседания Совета управляющих и Совета директоров НБР в его штаб-квартире в Шанхае.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на основе межправительственного соглашения, подписанного на саммите объединения в бразильской Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. За годы своей работы НБР одобрил 98 проектов в общей сложности на $33,2 млрд. Они касаются поддержки таких направлений, как транспорт, водоснабжение, чистая энергетика, цифровая и социальная инфраструктура, а также городское строительство. За последние несколько лет НБР расширил состав своих членов.

Совет управляющих в конце 2020 года уполномочил банк провести переговоры с потенциальными новыми странами-членами. К настоящему времени в состав банка уже вошли Бангладеш, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Присоединиться к ним после завершения необходимых процедур должен и Уругвай.