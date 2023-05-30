Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы и области

Обслуживание полетов происходит "без особенностей"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Аэропорты Москвы и Подмосковья работают штатно, обслуживание воздушного движения происходит "без особенностей", сообщили журналистам в Росавиации.

"По состоянию на 08:00 часов московского времени 30 мая 2023 года аэропорты Москвы и Московской области работают штатно. Все аэропортовые службы и авиадиспетчера органов обслуживания воздушного движения осуществляют работу без особенностей", - отметили в пресс-службе.

Москва и Подмосковье подверглись атаке БПЛА рано утром во вторник. В результате несколько зданий получили незначительные повреждения, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По данным властей, пострадавших нет, за медицинской помощью обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Жителей нескольких подъездов домов, куда попали беспилотники, эвакуировали из их квартир на время работы экстренных служб.