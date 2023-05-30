Товарооборот Белоруссии и Смоленской области к концу года может превысить $5 млрд

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой также отметил, что в российский регион направляется широкая номенклатура товаров

МИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Белоруссия рассчитывает за счет новых направлений сотрудничества нарастить товарооборот со Смоленской областью, к концу года он может превысить $5 млрд. Об этом заявил журналистам посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой по итогам рабочего визита в этот российский регион и переговоров с врио губернатора Василием Анохиным.

"В прошлом году, если брать торговлю, она выросла в целом на 13%. В этом году мы тоже идем с хорошим темпом - плюс 8%. И нам нужно иметь в виду, что мы можем выйти к концу года на рубеж в $5 млрд товарооборота", - цитирует дипломата агентство БелТА. Он отметил, что белорусская сторона поставляет в Смоленскую область широкую номенклатуру товаров. "По ряду товаров, в первую очередь по поставкам грузовиков, тракторов и другой белорусской техники, Смоленск выступает логистическим хабом", - заметил посол.

По его словам, очень хорошие наработки со Смоленской областью в сфере сельского хозяйства. "Помимо обычной торговли продукцией АПК, традиционно очень высокой, мы договорились, что будут активно продвигаться программы по животноводству, племенному скоту, птицеводству", - сказал Крутой. Также речь идет о масштабных программах в Смоленской области по развитию инфраструктуры, поставкам крупной партии автобусной техники.

Посол обсудил расширение использования белорусских комплектующих, взаимодействие по вопросам кооперации и импортозамещения. Он рассказал, что побывал на заводе коммунальных дорожных машин, при производстве которых используются шасси МАЗ. "Сейчас наши поставки на этот завод составляют 30% от используемых шасси, и мы договорились с руководством предприятия, что, возможно, доведем эту долю до 50%", - сказал дипломат. Есть определенные возможности для кооперационного взаимодействия со Смоленской областью и в сфере оборонно-промышленного комплекса.

По итогам 2022 года товарооборот Белоруссии со Смоленской областью достиг $4,9 млрд.