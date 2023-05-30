В Госдуме подготовили законопроект о налоговых льготах наследникам погибших участников СВО

Документ предусматривает возможность продажи унаследованного объекта недвижимости или транспортного средства без уплаты НДФЛ до истечения трехлетнего периода

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. В Госдуме подготовлен законопроект, предусматривающий возможность продажи унаследованного от погибшего участника СВО объекта недвижимости или транспортного средства без уплаты НДФЛ до истечения трехлетнего периода. Об этом сообщил ТАСС автор законопроекта, член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов ("Единая Россия"). По его словам, в ближайшее время законопроект будет рассмотрен на заседании экспертного совета фракции по законопроектной деятельности.

Согласно действующей редакции Налогового кодекса РФ, лицо, получившее в наследство право собственности на недвижимость и иное имущество, включая транспортные средства, освобождается от уплаты НДФЛ в случае его продажи только по истечении трех лет со дня открытия наследства.

"Учитывая, что транспортное средство как вид имущества требует наличия у его владельца водительского удостоверения для управления им и несения определенных расходов на его содержание, а недвижимость требует ее содержания и оплаты коммунальных платежей, для многих членов семей военнослужащих гораздо выгоднее продать данное унаследованное имущество, чтобы не брать на себя дополнительные расходы. Кроме того, данное имущество может со временем терять свою стоимость", - говорится в пояснительной записке к документу.

Для поддержки членов семей военнослужащих, которые погибли, выполняя свой воинский долг в зоне СВО, законопроектом предлагается отменить требование о трехлетнем сроке владения недвижимым имуществом и транспортными средствами, полученными в порядке наследования от таких военнослужащих, для освобождения от обязанности уплачивать НДФЛ с продажи данного имущества, указывает автор документа.