Ретейлеры сообщили о рекордной инфляции в Британии

По данным British Retail Consortium, в годовом выражении она достигла 9%

ЛОНДОН, 30 мая. /ТАСС/. Инфляция в Великобритании достигла рекордных 9% в годовом исчислении. Об этом сообщил во вторник Британский консорциум предприятий розничной торговли (British Retail Consortium, BRC).

По словам исполнительного директора BRC Хелен Дикинсон, "инфляция выросла в мае, и потребителям не следует ожидать, что цены вернутся к уровню 2021 года".

На фоне общего увеличения темпов инфляции консорциум отмечает совсем незначительное снижение цен на продовольствие - рост стоимости продуктов питания замедлился с 15,7% до 15,4%.Официальная инфляция цен на продовольствие ранее в этом году выросла до самого высокого уровня с 1977 года.

В марте 2022 года лондонский Центр экономических и бизнес-исследований опубликовал доклад, предупредив, что Великобритания рискует столкнуться с самым значительным с 1950-х годов падением уровня жизни. Национальная статистическая служба Соединенного Королевства называет основным фактором роста цен в стране повышение тарифов на электроэнергию в результате санкционной войны между Западом и РФ из-за конфликта на Украине.