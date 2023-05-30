ТГК-1 может не выплатить дивиденды за 2022 год

Прибыль в 7,13 млрд рублей рекомендовано оставить в распоряжении компании

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Совет директоров ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, следует из сообщения компании, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.

Так, прибыль в размере 7,13 млрд рублей рекомендовано оставить в распоряжении компании.

За 2020 год компания выплатила 4,13 млрд рублей дивидендов из расчета 0,107 коп. на одну обыкновенную акцию, за 2021 год было принято решение не выплачивать дивиденды.

ТГК-1 - ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. ТГК-1 объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность - 6,9 ГВт, тепловая - 13,5 тыс. Гкал∙ч. Основные акционеры: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).