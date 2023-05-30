Bloomberg: капитализация рынка Индии выросла до $3,3 трлн

Агентство отмечает, что это произошло на фоне угрозы дефолта в США

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Капитализация рынка Индии выросла до $3,3 трлн на фоне угрозы дефолта в США. В результате южноазиатская республика вернула себе пятое место среди крупнейших фондовых рынков мира, сообщает во вторник агентство Bloomberg.

По его данным, в мае рыночная капитализация в Индии достигла почти пятимесячного максимума за счет активной покупки иностранных фондов при сохранении стабильной макроэкономической ситуации в стране. Индекс индийского внутреннего фондового рынка BSE Sensex почти шесть месяцев сохраняется на уровне 63 000 пунктов, за последние cутки он возрос на 345 пунктов или на 0,6%, до 62 846 пунктов.

На рост индекса BSE Sensex повлияли заметный приток в Индию прямых иностранных инвестиций, а также активное повышение стоимости акций холдинга Adani Group, обвал капитализации которых превысил $120 млрд после того, как 24 января американская компания Hindenburg Research обвинила индийский промышленный конгломерат в махинациях с ценными бумагами и в мошенничестве с бухгалтерском учетом.

В январе-марте рост ВВП Индии достиг 5%, в 2023-2024 финансовом году, по прогнозам, он может составить до 7%, отмечает Bloomberg.

Среди крупнейших фондовых рынков мира лидируют США ($44,5 трлн), за которыми следуют Китай ($10,5 трлн), Япония ($5,7 трлн) и Гонконг ($5,1 трлн).