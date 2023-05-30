Поставщики приступили к централизованному завозу топлива на Ямал

За лето 2023 года планируется поставить более 65 тыс. тонн нефтепродуктов, более 13 тыс. тонн угля и 1,3 тыс. куб. м дров

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Централизованный завоз нефтепродуктов, предназначенных для бесперебойной работы объектов в отопительный сезон, начался на Ямале. Всего будет поставлено свыше 65 тыс. тонн нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа во вторник.

"В регионе приступили к реализации мероприятий по подготовке к зиме. Централизованная поставка топлива для предприятий жилищно-коммунального комплекса в районы с ограниченными сроками завоза грузов начинается сразу после освобождения рек от льда. За короткое северное лето в навигационный период 2023 года планируется осуществить централизованную поставку более 65 тыс. тонн нефтепродуктов, более 13 тыс. тонн угля и 1,3 тыс. куб. м дров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что такие объемы топлива в полной мере покроют потребности предприятий в Красноселькупском, Надымском, Приуральском, Пуровском, Тазовском, Шурышкарском и Ямальском районах.

Поставка нефтепродуктов в арктический регион проводится в несколько этапов. С начала навигации следом за ледоходом ведется завоз по большой воде в населенные пункты, расположенные на быстро мелеющих реках. С начала июля до конца августа идет завоз в населенные пункты Красноселькупского, Пуровского, Тазовского и Ямальского (в южную и среднюю части) районов. И с конца августа до окончания навигации грузы завозятся в населенные пункты северной части округа - Мыс Каменный, Сеяха и Гыда.