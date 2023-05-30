"Детский мир" завершил реорганизацию

Ретейлер объявил о запуске программ приобретения акций

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российский ретейлер "Детский мир" завершил процедуру реорганизации, его дочерние общества запустили программы приобретения акций ПАО "Детский мир" у акционеров компании. Об этом говорится в сообщении ретейлера во вторник.

"Детский мир" информирует, что в рамках реализации плана поэтапной трансформации компании в частный бизнес, объявленного в ноябре 2022 года, а также решений, принятых на внеочередном общем собрании акционеров 29 декабря 2022 года, завершена процедура реорганизации компании в форме выделения из нее 100% дочерней операционной компании - ООО "ДМ". В качестве следующего шага планируемой трансформации дочерние общества компании запустили программы приобретения обыкновенных акций ПАО "Детский мир" у акционеров компании", - отмечается в сообщении.