Акции "Магнита" сохраняются в составе базы расчета основных индексов Мосбиржи

При этом акции внесены в лист ожидания на исключение из индексов и будут находиться в листе ожидания до следующего пересмотра баз расчета индикаторов, который состоится в сентябре

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Индексный комитет Московской биржи 29 мая рекомендовал сохранить акции ПАО "Магнит" в составе базы расчета основных индексов Московской биржи - индекса Мосбиржи и индекса РТС, об этом говорится в сообщении торговой площадки.

При этом акции внесены в лист ожидания на исключение из индексов и будут находиться в листе ожидания до следующего пересмотра баз расчета индикаторов, который состоится в сентябре 2023 года, отмечается в сообщении.

25 мая Мосбиржа перевела ценные бумаги "Магнита" из первого в третий уровень листинга. Ценные бумаги, не включенные в котировальные списки, не могут входить в базу расчета основных индексов Московской биржи. Исключением может стать наличие рекомендации Индексного комитета о сохранении бумаги в индексе.

Уровень листинга акций был понижен из-за не устраненного в срок нарушения требований по корпоративному управлению, установленных в правилах листинга в части формирования комитетов совета директоров. На основании доступной публичной информации полномочия совета директоров эмитента прекращены, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Нарушение фиксировалось биржей, начиная с третьего квартала 2022 года. Эмитенту был выделен максимально возможный срок на устранение нарушения - шесть месяцев, информация о выявляемых биржей нарушениях публикуется ежеквартально на сайте биржи.

В связи с переводом бумаг ПАО "Магнит" в третий уровень листинга неквалифицированные инвесторы имеют возможность покупать акции эмитента на биржевых торгах только при прохождении тестирования. При продаже акций дополнительных требований не возникает, поясняет торговая площадка.