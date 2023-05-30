Правительство расширило границы двух ТОР в Приморье для новых инвестпроектов

В зону расширения попали часть острова Русский и территория в Уссурийском городском округе

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая. /ТАСС/. Границы территорий опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" (теперь переименована в ТОР "Приморье") и "Михайловский" в Приморском крае расширены, сообщается на официальном сайте правительства РФ. В зону расширения попали часть острова Русский и территория в Уссурийском городском округе.

"Границы территории опережающего развития "Надеждинская" в Приморском крае будут расширены, а она сама будет переименована в "Приморье". Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Включение в ТОР новых участков во Владивостоке на острове Русский, позволит начать реализацию инвестиционных проектов по строительству конгрессно-выставочного центра "Русский", круглогодичного международного спортивного детского центра ЮРАН, туристического центра в бухте Воевода, тематического парка развлечений и курортно-гостиничного комплекса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общий объем инвестиций в строительство перечисленных объектов составит более 43,6 млрд рублей. При этом будет создано 1 696 новых рабочих мест.

Еще одним постановлением правительство расширило границы ТОР "Михайловский". На территории Октябрьского муниципального района и города Уссурийска появится многофункциональный сельскохозяйственный комплекс. Частные инвестиции в его создание оцениваются более чем в 2 млрд рублей. Запуск комплекса обеспечит работой 250 человек.

ТОР - специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей регионов. Компаниям-резидентам доступны льготы и преференции, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны. Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 20 территорий опережающего развития. Количество резидентов - 675, объем инвестиций по соглашениям - более 4,9 трлн рублей.