Губернатор Бали предостерег иностранных туристов от совершения криптовалютных платежей

Ваян Костер пригрозил нарушителям штрафами и тюрьмой

ТОКИО, 30 мая. /ТАСС/. Губернатор острова Бали Ваян Костер предостерег иностранных туристов от совершения криптовалютных платежей и пригрозил нарушителям штрафами и тюремным заключением. Об этом сообщила газета The Jakarta Post.

"Иностранные туристы, которые хулиганят, ведут деятельность, выходящую за рамки их визы, используют криптовалюту для платежей или нарушают какие-либо законы, будут подвергнуты санкциям. Их могут депортировать, вынести им предупреждение или даже привлечь к уголовной ответственности за преступления, предусмотренные Уголовным кодексом", - приводит газета слова Костера.

The Jakarta Post ранее сообщала, что Ваян Костер попросил МИД и Минюст Индонезии полностью прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по упрощенному порядку по прибытии в страну. Он уточнил, что к нему поступили сообщения и жалобы на российских и украинских путешественников, касающиеся злоупотреблений статусом туристов для поиска заработка на острове.