На Сахалине открыли самый современный в ДФО тепличный комплекс за 850 млн рублей

Это позволило увеличить площадь защищенного грунта в островном регионе на 20%

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Совхоз "Тепличный" на Сахалине ввел в эксплуатацию новый тепличный комплекс площадью 2,9 га. Это позволило увеличить площадь защищенного грунта в островном регионе на 20%, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"На Сахалине ввели в эксплуатацию самый современный на [российском] Дальнем Востоке тепличный комплекс. Первый урожай в новой теплице островного совхоза "Тепличный" созреет уже на этой неделе. На начальном этапе здесь будут выращивать огурцы, а затем томаты и другие культуры. С запуском новых мощностей потенциал производства овощей увеличился с 8 до 10 тыс. тонн в год", - рассказали в правительстве региона. На реализацию проекта предприятие направило 850 млн рублей.

Новые теплицы отличаются от ранее построенных. Их высота - шесть метров, что дает дополнительные возможности агрономам предприятия для более эффективного управления системой микроклимата, в том числе позволяет применять современную систему досвечивания. "Мы не только построили новый тепличный комплекс, но и подготовили всю необходимую для дальнейшего развития инфраструктуру - газовую котельную, инженерные сети, технологическое оборудование. Если возникнет необходимость в расширении рынка сбыта продукции, мы готовы к реализации своих планов по строительству второй и третьей очередей тепличного комплекса", - приводит пресс-служба правительства слова генерального директора совхоза "Тепличный" Виктора Буткова.

По информации пресс-службы правительства, губернатор Валерий Лимаренко лично поздравил руководителей и работников совхоза с открытием современного комплекса. "Теперь на островных прилавках будет еще больше свежих овощей. Это очень важно для обеспечения продовольственной безопасности, повышения качества жизни людей, развития экономики. Совхоз "Тепличный" является гордостью нашей области, здесь работают профессионалы самого высокого класса", - цитирует пресс-служба губернатора.

В дальнейшем предприятие планирует существенно расширить тепличный комплекс: построить розарий, сервисные центры, питомник открытого типа для выращивания кустарников и деревьев, ландшафтный центр. Из областного бюджета совхозу предоставляются субсидии на приобретение элитных семян картофеля, удобрений, а также сельскохозяйственной техники и оборудования. Кроме того, была оказана финансовая помощь в строительстве и модернизации тепличных комплексов, кадровом обеспечении, рассказали в пресс-службе правительства.

О "Тепличном"

Совхоз "Тепличный" является крупнейшим в Сахалинской области и на российском Дальнем Востоке предприятием по выращиванию овощей в защищенном и открытом грунте. С августа 2016 года является резидентом территории опережающего развития "Южная". С 2013 года по 2017 год предприятие реализовало масштабный проект по строительству теплиц. Благодаря этому доля привозных овощей закрытого грунта была сведена до минимума.

Автоматизированный комплекс заменил 6 га морально устаревших теплиц, построенных в середине 1980-х годов. Сегодня предприятие круглогодично выращивает 8 тыс. тонн овощей защищенного грунта, 4,9 тыс. тонн овощей открытого грунта, 4,5 тыс. тонн картофеля.