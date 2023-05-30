CNN: состояние 31 миллиардера в несколько раз больше, чем объем наличных у Минфина США

По данным телекомпании, ведомство по состоянию на 25 мая располагало $38,8 млрд наличными, тогда как состояние только президента группы компаний LVMH Бернара Арно оценивается в $193 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Состояние каждого из более чем 30 миллиардеров в несколько раз превышает объем наличных средств у Минфина США. Об этом во вторник сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, Минфин США по состоянию на 25 мая располагал $38,8 млрд наличными. Как отмечает телеканал, состояние 31 миллиардера намного превышает эту цифру. Так, состояние президента группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно оценивается в $193 млрд. Состояние Илона Маска составляет $185 млрд, основатель Amazon Джефф Безос имеет $144 млрд.