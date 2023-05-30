Компании МСП получили в I квартале свыше 20 млрд рублей льготных займов на инвестцели

По данным Минэкономразвития, получателями за этот период стали более 330 предприятий

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Более 330 предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) получили в январе - марте 2023 года льготные кредиты на инвестиционные цели на общую сумму 20,3 млрд рублей, сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.

"Более 330 предприятий малого и среднего бизнеса стали в I квартале 2023 года получателями льготных кредитов на инвестиционные цели под 2,5 и 4% годовых в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Общая сумма выданных заемных средств за три месяца составила 20,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что доступ к льготным кредитам должен стимулировать развитие МСП в приоритетных отраслях, которые ориентированы на обеспечение растущего внутреннего спроса - такие, как обработка, IT, инжиниринговые центры, малые технологические компании, туризм. Министр также добавил, что бизнес получал кредиты на инвестцели по льготной ставке 2,5 - 4%, что в четыре раза ниже рыночной.

"Ряд необходимых инструментов для развития обозначенных категорий МСП уже апробирован. К примеру, крайне эффективным решением стало совмещение программ льготного кредитования Минэкономразвития, Корпорации МСП и Банка России. Создали уникальный продукт для приоритетных отраслей, он помог поддержать структурные изменения в экономике <...>", - пояснил Решетников.

Наибольший объем выдачи льготных кредитов по этой программе в первом квартале отмечен в обрабатывающем производстве - он составил 9,4 млрд рублей, которые получили 212 субъектов МСП. Новосибирская область, Республика Татарстан и Москва возглавили топ-10 регионов по объемам льготного инвестиционного кредитования. В этих регионах МСП получили финансовую поддержку на 2,55 млрд, 1,79 млрд и 1,75 млрд рублей соответственно, сообщается на сайте министерства.

Программа льготного кредитования на инвестиционные цели была запущена в августе 2022 года и реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".