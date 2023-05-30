Продажи девелопера "Эталон" выросли почти в 2,3 раза по итогам четырех месяцев 2023 года

Они составили 7,3 млрд рублей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Продажи девелоперской группы "Эталон" за январь-апрель 2023 года выросли почти в 2,3 раза - до 7,3 млрд рублей. Операционные результаты компании опубликованы во вторник на портале раскрытия корпоративной информации.

"Продажи в натуральном выражении увеличились на 112% - с 18,6 тыс. кв. м в январе до 39,4 тыс. кв. м в апреле 2023. Продажи в денежном выражении выросли на 124% - с 3,2 млрд руб. в январе до 7,3 млрд руб. в апреле 2023", - говорится в сообщении.

Соотношение чистого корпоративного долга к EBITDA до распределения стоимости приобретения активов на 30 апреля 2023 составил 1,0х при целевом значении 2-3х, отметили в компании.

При этом по итогам I квартала 2023 года продажи недвижимости группы снизились на 10% - до 74 тыс. кв. м и на 16% в денежном выражении - до 13,4 млрд рублей. Доля ипотеки в общем объеме проданного жилья снизилась с 79% по итогам IV квартала 2022 года до 70% в I квартале 2023 года. Доля региональных продаж в I квартале 2023 года достигла 34% в натуральном и 22% в денежном выражении, говорится в сообщении.

"С начала года мы отмечаем устойчивую положительную динамику продаж: объемы продаж как в натуральном, так и в денежном выражении росли от месяца к месяцу и в апреле 2023 года увеличились вдвое по сравнению с январем, а также на 67% по сравнению с апрелем 2022 года. Суммарный объем продаж в кв. м за 4 месяца текущего года практически сравнялся с аналогичными показателем прошлого года, даже с учетом необычно высокого спроса на недвижимость в феврале-марте 2022 года", - приводятся в сообщении слова президента группы "Эталон" Геннадия Щербины.