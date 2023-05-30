Стартап в ФРГ получил финансирование на разработку передовой термоядерной установки

Речь идет о €7 млн

ЛОНДОН, 30 мая. /ТАСС/. Немецкий стартап Proxima Fusion получил первоначальное финансирование в размере €7 млн для разработки стеллатора - передового реактора для осуществления управляемого термоядерного синтеза. Об этом во вторник сообщила газета Financial Times.

Фирма была создана на базе авторитетного немецкого Института физики плазмы имени Макса Планка (IPP), где с 1996 года создавался самый современный в мире стеллатор Wendelstein 7-X (W 7-X) общей стоимостью €1,3 млрд.

По мнению инвестора Яна Хогарта, в настоящее время именно эти установки "определяют развитие всей термоядерной энергетики". В отличие от основного конкурента токамака, на долю которого до недавнего времени приходилось почти все мировое финансирование исследований термоядерного синтеза с магнитным удержанием, стеллатор "очень сложно спроектировать, однако легко эксплуатировать", утверждает Хогарт. По оценке издания, в нем создается более стабильная плазма, что позволяет дольше поддерживать термоядерную реакцию.

Связанный с разработкой стеллатора W 7-X ученый Томас Клингер не исключил, что на доведение проекта до коммерческого использования "могут потребоваться еще 25 лет". Билл Гейтс проинвестировал обе конкурирующие разработки в области исследований термоядерного синтеза. По словам представителя его инвестиционной фирмы Breakthrough Energy Ventures, выигрыш от этих проектов может оказаться "исключительно большим".