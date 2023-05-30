В России с 1 июня вступает в силу закон об ограничениях при продаже вейпов

Торговать устройствами для потребления никотиносодержащей продукции можно будет только в магазинах и павильонах

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Закон, который вводит ограничения при продаже вейпов и кальянов, вступает в силу с 1 июня, сообщает Telegram-канал Госдумы во вторник.

"Торговать устройствами для потребления никотиносодержащей продукции можно будет только в магазинах и павильонах. Запрещается продавать их на ярмарках, выставках или с использованием автоматов. Также вводится запрет на открытую выкладку и демонстрацию кальянов и устройств потребления никотиносодержащей продукции на торговых объектах", - указывается в сообщении.

С 1 июня начнут работать новые нормы, направленные на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Участники спецоперации из числа детей-сирот получат жилье от государства в приоритетном порядке, а семьи военнослужащих, направленных в зону СВО и за пределы России, смогут продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы. "Наши защитники должны быть уверены, что получат всю полагающуюся им помощь, а их семьи ни в чем не будут нуждаться", - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся в Telegram-канале палаты.

Другой закон обеспечивает своевременное получение средств региональными бюджетами. "Принятые поправки позволят оперативно перечислять НДФЛ в региональные и местные бюджеты. Благодаря этому они смогут более эффективно распоряжаться деньгами, стабильно и равномерно финансировать свои обязательства", - указал Володин.

Кроме того, с 1 июня семьи с детьми не будут платить НДФЛ при продаже земли. Речь идет о семьях с двумя и более детьми, которые с 2021 года освобождены от уплаты НДФЛ при продаже квартиры или дома, если они в этом же году направили средства на улучшение жилищных условий. Благодаря новому закону они не будут платить налог и при продаже земельного участка, на котором расположены проданный дом и хозяйственные постройки.

В первый день лета вступит в силу закон об упрощенном отказе от гражданства Украины. Так, для выхода из украинского гражданства достаточно будет подать заявление в российские органы внутренних дел. Отказ будет считаться действительным с момента подачи документа.

Биометрические данные и регистрация товарных знаков

Еще один закон, вступающий в силу с четверга, предусматривает отказ от биометрической идентификации. Через МФЦ можно будет отказаться от сбора биометрических персональных данных в целях идентификации или отозвать ранее представленный отказ. Сделать это нужно в письменной форме. С использованием единой биометрической системы (ЕБС) будут идентифицировать физических лиц при проходе на территории некоторых организаций, например на предприятия оборонно-промышленного комплекса или субъекты критической инфраструктуры. Обработка биометрических персональных данных вне ЕБС запрещена.

Также с 1 июня вступит в силу закон, позволяющий всем физическим лицам регистрировать товарные знаки. В частности, теперь этим правом смогут воспользоваться самозанятые и лица, оказывающие услуги по гражданско-правовым договорам. Раньше владеть товарными знаками могли только юрлица и индивидуальные предприниматели.