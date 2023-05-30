Совет директоров "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды-2022 в 17,97 рубля на акцию

Вопрос о дивидендах акционеры рассмотрят на годовом собрании 30 июня

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года из расчета 17,97 рубля на акцию, сообщила компания.

Акционеры рассмотрят вопрос о дивидендах на годовом собрании, которое состоится 30 июня в заочной форме. Реестр на участие закрывается 5 июня. Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 11 июля. Повестка собрания акционеров стандартная: помимо вопроса о дивидендах, в нее включены вопросы об избрании членов совета директоров, утверждении годового отчета и финансовой отчетности, о вознаграждении совету директоров и ревизионной комиссии, а также о назначении аудитора.

Промежуточные дивиденды компании за первое полугодие 2022 года составили 20,39 рубля на акцию, на их выплату направлено 216,1 млрд рублей. Чистая прибыль "Роснефти", относящаяся к акционерам, по итогам 2022 года составила 813 млрд рублей. Согласно дивидендной политике, нефтяная компания выплачивает дивиденды дважды в год и направляет на них 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. За 2021 год дивиденды "Роснефти" составили рекордные 441,5 млрд рублей, суммарная выплата на акцию - 41,66 рубля.

Как отметил эксперт аналитического центра "ИнфоТЭК" Валерий Андрианов, рекомендации совета директоров "Роснефти" являются доказательством финансовой устойчивости компании, операционной эффективности ее менеджмента и фокуса на прибыль акционеров. "Компания в очередной раз продемонстрировала своим акционерам, что даже в условиях сильнейшего внешнего давления способна не только сохранять экономическую устойчивость и показывать высокие финансовые результаты, но и выполнять взятые на себя дивидендные обязательства", - отметил он.

В свою очередь, заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов сказал, что планы "Роснефти" по дивидендам подтверждают соблюдение ею взятых обязательств перед акционерами. "У "Роснефти" стабильная и предсказуемая дивидендная политика с одним из самых высоких в отрасли коэффициентов выплат", - отметил он, добавив, что решения об отказе от финальных выплат "сильно влияют на доверие инвесторов".

Крупнейшими акционерами "Роснефти" является государственный "Роснефтегаз" (40,4%), ВР Russian Investments Limited с долей 19,75%, катарская компания QH Oil Investments (18,46%), 9,6% у ООО "РН-Нефть капиталинвест". В феврале 2022 года BP заявляла, что выйдет из состава акционеров "Роснефти", но пока еще сохраняет долю в российской компании.