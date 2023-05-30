Акции ТГК-1 на Мосбирже снижались почти на 8% после рекомендации по дивидендам

К 10:07 мск акции замедлили снижение до 4,5%

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Акции ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") в ходе торгов на Московской бирже снижались почти на 8%, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 10:00 мск, акции компании снижались на 7,75%, до 0,008812 рубля за бумагу.

К 10:17 мск акции замедлили снижение до 3,81%, торгуются на уровне 0,009188 рубля за бумагу.

Ранее совет директоров ТГК-1 рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Так, прибыль в размере 7,13 млрд рублей рекомендовано оставить в распоряжении компании.

ТГК-1 - ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. ТГК-1 объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность - 6,9 ГВт, тепловая - 13,5 тыс. Гкал ч. Основные акционеры: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).