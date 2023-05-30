Страны СНГ завершили процедуры для подписания соглашения о торговле услугами

Ожидается, что его подпишут 8 июня в Сочи

МИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Страны - участницы Содружества Независимых Государств (СНГ) завершили внутригосударственные процедуры, необходимые для принятия на запланированном 8 июня в Сочи заседании Совета глав правительств СНГ соглашения о свободной торговле услугами. Об этом во вторник, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Внутри государственные процедуры прошли. Мы надеемся, что будет подписано [соглашение на заседании в Сочи]", - сказал Лебедев.

Он отметил, что подписание соглашение - "самый главный пункт повестки" встречи Совета глав правительств СНГ.

Генсек Содружества выразил надежду на то, что в Сочи также будет утверждена Концепция промышленной кооперации в СНГ и комплекс мер по ее реализации.