"Хаят Россия" открыла производство санитарных изделий в Калужской области

Инвестиции в проект составили порядка 150 млн рублей

КАЛУГА, 30 мая. /ТАСС/. Компания "Хаят Россия", входящая в холдинг Hayat Group, запустила производство профессиональных санитарно-гигиенических изделий в особой экономической зоне "Калуга" Боровского района Калужской области. Инвестиции в проект составили порядка 150 млн рублей, сообщает пресс-служба областного агентства регионального развития.

"На новой линии предприятия ["Хаят Россия"] в ОЭЗ "Калуга" налажен выпуск профессиональных санитарно-гигиенических изделий под брендом Focus. Инвестиции в проект - свыше 150 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

На автоматизированной линии предприятия налажен выпуск бумажных полотенец V-сложения, предназначенных для применения вне дома - в гостиницах, ресторанах, на предприятиях, в учебных и медицинских учреждениях, бизнес-центрах. Полотенца производятся из 100% целлюлозы из сырья российских поставщиков. "Новые инвестиции в производственную площадку в Калуге призваны укрепить наше положение и увеличить долю рынка "Хаят" в сегменте AFH (away-from-home, "вне дома"). Благодаря открытию новой линии у нас появилась возможность существенно расширить ассортимент профессиональных санитарно-гигиенических изделий, производящихся в России из локального сырья", - передает пресс-служба слова генерального директора "Хаят Россия" Метина Мете.

"Хаят Россия" - российское подразделение холдинга Hayat Group - самый крупный инвестиционный проект из Турции в Калужской области. Производственные мощности составляют 70 тыс. тонн продукции в год, что позволило компании стать крупнейшим производителем бумажно-гигиенической продукции в России, выпускающим до 210 000 тонн изделий в год. С запуском новой линии компания рассчитывает удовлетворить спрос на качественные бумажно-гигиенические изделия, а также повысить доступность своей продукции - как на территории России, так и в странах СНГ. Все изделия выпускаются в групповой полиэтиленовой упаковке, такую технологию Hayat применил в России впервые на заводе в Калуге.

ОЭЗ "Калуга" создана в 2012 году, объединяет две промышленные инфраструктуры в Людиновском и Боровском районах Калужской области. Свою деятельность ведут 28 резидентов, среди которых в том числе "Агро-инвест", "Deco Group", "ПК Аристо", "Рефкул".