В МИД Китая приветствовали предстоящий визит Илона Маска

В ведомстве отметили, что Пекин призывает иностранных инвесторов наращивать деятельность в Китае, осваивать китайские рынки

ПЕКИН, 30 мая. /ТАСС/. Китай приветствует визит Илона Маска, призывает других представителей международного бизнеса также посетить КНР. Об этом заявила во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать предстоящий визит главы компании - производителя электромобилей Tesla в Китай.

"Китай приветствует [визит] Илона Маска и приглашает других представителей бизнеса посетить страну, чтобы возникло правильное понимание Китая и преимуществ сотрудничества", - отметила официальный представитель МИД КНР.

По ее словам, Пекин призывает иностранных инвесторов наращивать деятельность в Китае, осваивать китайские рынки и разделить прибыль от развития КНР.

Днем ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Маск, как ожидается, посетит на текущей неделе Китай, встретится с представителями власти и побывает на предприятии Tesla в Шанхае.

Завод Tesla в Шанхае был открыт в 2019 году. После модернизации в 2022 году предприятие способно ежегодно производить 1 млн электромобилей Model 3 и Model Y. Ранее в СМИ появилась информация о планах Tesla построить еще один сборочный завод в Шанхае. На нем планируется наладить производство 450 тыс. Model 3 и Model Y в год.