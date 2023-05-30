Сын основателя "Лукойла" возглавил рейтинг Forbes богатейших наследников миллиардеров РФ

Речь идет о Юсуфе Алекперове, наследство которого составляет $20,5 млрд

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Forbes опубликовал рейтинг 49 богатейших наследников российских миллиардеров по состоянию на 10 марта 2023 года. Его возглавил Юсуф Алекперов, сын основателя "Лукойла" Вагита Алекперова, его наследство составляет $20,5 млрд. Об этом во вторник пишет издание Forbes.

"Самым богатым наследником ($20,5 млрд) уже много лет остается Юсуф Алекперов, единственный сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Алекперова", - пишет издание.

Второе место в рейтинге заняли дочь и сын основателя "Еврохима" Андрея Мельниченко, Тара и Адриан Мельниченко. Их наследство составляет $12,5 млрд на каждого.

Третью строчку занимают дети основного владельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Леонида Михельсона. Их наследство составляет $10,8 млрд на каждого.

В десятку богатейших наследников также вошли дети владельца сталелитейной компании НЛМК Владимира Лисина, наследники совладельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Геннадия Тимченко, а также дети основателя "ВКонтакте" и Telegram Павла Дурова и другие.