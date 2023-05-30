Суд Москвы запретил разбирать дело "дочки" Ростеха и Airbus в Международном арбитраже

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Лизинговая дочка Ростеха "Авиакапитал-сервис" в апреле обратилась в Арбитражный суд Москвы с просьбой установить запрет на продолжение разбирательства дела с Airbus в Международном арбитражном суде, заявление удовлетворено. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Там пояснили, что после получения иска о возврате авансовых платежей, которые были перечислены по предварительному договору на поставку лайнеров А350 для "Аэрофлота", Airbus инициировал арбитражное разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в Париже.

"Авиакапитал-сервис" 26 апреля обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой ввести антиисковый запрет, то есть запрет на рассмотрение дела в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в Париже <..>, - рассказали в Ростехе. - Суд первой инстанции удовлетворил заявление компании "Авиакапитал-сервис" и установил запрет на продолжение разбирательства в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в Париже".