"Зеленые" облигации Москвы для населения будут доступны для покупки до 29 ноября

Привлеченные от ценных бумаг средства направят на финансирование проекта по замене дизельных автобусов на электробусы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. "Зеленые" облигации Москвы для населения стали доступны для покупки, приобрести ценные бумаги можно будет до 29 ноября. У граждан появилась возможность участвовать в экологических проектах города и получать стабильный инвестиционный доход, сообщили во вторник в пресс-службе департамента финансов столицы.

"С 30 мая 2023 года граждане старше 18 лет могут приобрести зеленые облигации Москвы для населения на финансовой платформе "Финуслуги" Московской биржи - без комиссий и посредников. Купить ценные бумаги можно будет по 29 ноября 2023 года. Ценные бумаги не будут торговаться на бирже, а значит, будут защищены от рыночных рисков - цена облигаций будет стабильной. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. рублей, общий объем выпуска - 2 млрд рублей, срок обращения - два года", - значится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, ставка купонного дохода составляет 8,5% годовых, она будет постоянной в течение всего срока обращения облигаций. Купонный доход выплачивается ежеквартально, всего предусмотрено восемь купонных периодов. Первый купонный доход владельцы ценных бумаг получат 29 августа 2023 года. Всю информацию об облигациях и причитающемся купонном доходе можно отслеживать в личном кабинете на платформе "Финуслуги".

Максимальное количество облигаций, которыми может владеть одновременно одно лицо, - 15 тыс. штук. Инвесторы смогут продать ценные бумаги городу в любое время по цене их приобретения, сохранив весь причитающийся доход. НДФЛ в размере 13% будет удерживаться и перечисляться в бюджет автоматически налоговым агентом - НКО АО "Национальный расчетный депозитарий".

"Зеленые" облигации Москвы для населения - выгодный и надежный инвестиционный продукт. Для граждан это не просто хорошая альтернатива накопительным счетам и банковским депозитам, но и возможность внести вклад в улучшение экологии в столице. Новый для столицы финансовый инструмент может быть интересен начинающим инвесторам, которые хотят получать стабильный дополнительный доход, но не готовы рисковать сбережениями. Важно, что граждане смогут вернуть вложенные средства в любой момент без потери дохода", - отметила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

Привлеченные от размещения облигаций средства направят на финансирование проекта по замене дизельных автобусов на электробусы для сокращения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от автотранспорта. Больше о зеленых облигациях Москвы для населения - на сайте.