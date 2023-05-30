Сбои в работе GPS в Москве почти не влияют на работу сервисов аренды электросамокатов

В компании "Юрент" рекомендуют отсканировать QR-код на руле, а не брать самокат через карту в приложении

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Пользователи сервиса аренды электросамокатов "Юрент" могут столкнуться со сбоями в работе GPS в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Ранее в Telegram-каналах сообщалось о сбоях в работе GPS.

"Да, наблюдаем [сбои в работе GPS в Москве]. Но для пользователей это почти не влияет на комфортное использование сервиса - чтобы без проблем арендовать самокат, нужно отсканировать QR-код на руле, а не брать самокат через карту в приложении. Это решает проблему со "скачущим" GPS-сигналом", - рассказали в пресс-службе.

Рано утром 30 мая Москва и Подмосковье подверглись атаке БПЛА. В результате несколько зданий получили незначительные повреждения, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По данным властей, пострадавших нет, жителей нескольких подъездов домов эвакуировали на время работы экстренных служб. Как заявили в Минобороны, в атаке было задействовано восемь БПЛА самолетного типа.