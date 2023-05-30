В Челябинской области запустят производство плавленых сыров

Работа этого предприятия позволит заместить импорт и расширит рынок сбыта

ЧЕЛЯБИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Компания "Астория-М" запустит в 2024-2025 годах в моногороде Озёрск Челябинской области завод по производству плавленых сыров мощностью свыше 300 тонн в месяц. Работа этого предприятия позволит заместить импорт и расширит рынок сбыта молочного сырья для аграриев региона, сообщила ТАСС заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова.

"На текущий момент крупное производство плавленых сыров сосредоточено в Центральном федеральном округе, наблюдается нехватка сырной продукции в регионах Урала и в Зауралье. Компания "Астория-М" начала строительство первого крупного завода плавленых сыров, производственная мощность которого превышает 300 тонн в месяц", - сказала собеседница агентства.

Подшивалова отметила, что, качественный плавленый сыр местного производства способен разнообразить линейку молочных продуктов, которые выпускают на ведущих предприятиях в Челябинской области.

По ее словам, общий объем инвестиций в проект оценивается в сумму свыше 312 млн рублей, из которых большую часть составляет займ государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Для строительства выбрана площадка в моногороде Озёрск.

По данным министерства, на заводе будет создано 38 рабочих мест. Объем налоговых отчислений в перспективе суммарно составит порядка 430 млн рублей.