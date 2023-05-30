В четырех областях Украины часть потребителей остается без электричества

Как отметили в Минэнерго, это происходит как в результате повреждений инфраструктуры, так и из-за погодных условий

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Энергоснабжение нарушено в четырех областях Украины. Об этом во вторник сообщило министерство энергетики страны в Telegram-канале.

По данным ведомства, из-за повреждений инфраструктуры без света в настоящее время остается часть потребителей Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей, а также подконтрольных Киеву районов Запорожской и Херсонской областей и ДНР.

Кроме того, в некоторых регионах энергоснабжение нарушили погодные условия. В Днепропетровской области по этой причине без электроснабжения остался 31 населенный пункт, в подконтрольных Киеву районах Запорожской области - 12.