Ростех разработал лазерные дальномеры повышенной точности

Измерения дальности используют в космической отрасли, геодезии, навигации и строительстве

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" (входит в Ростех) запатентовал метод, повышающий в 18 раз точность измерения дальности в импульсных лазерных дальномерах, которые используют в космической отрасли, геодезии, навигации и строительстве. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

"Сотрудники НИИ "Полюс" им. М. Ф. Стельмаха (входит в "Швабе" Ростеха) разработали техническое решение, которое повышает точность работы импульсных дальномеров и исключает риск ложных срабатываний этих устройств. Запатентованный учеными метод снижает в 18 раз вероятность ошибок при вычислениях", - отмечается в сообщении.

Например, в судоходстве устройства позволят при плохих погодных условиях точно установить расстояние до препятствия, в тушении лесных пожаров - построить маршрут к очагу возгорания, добавили в госкорпорации.

НИИ "Полюс" имени М.Ф. Стельмаха входит в состав холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех" и является ведущим научным центром России в области лазерных технологий.