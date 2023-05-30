ВЭБ.РФ профинансирует строительство еще 41 школы в 22 регионах

Общая сумма выделенных средств составит 19,2 млрд рублей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Кредитный комитет и правление ВЭБ.РФ одобрили финансирование проектов "ПроШкола" со сроком ввода в 2024 году на общую сумму 19,2 млрд рублей - средства будут привлечены для строительства по концессии 41 школы в 22 регионах страны: от Белгородской области до Сахалина. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Благодаря строительству школ будет создано более 40 тыс. новых школьных мест в регионах с наибольшей потребностью. "Строительство школ - приоритетное направление для ВЭБ.РФ. Объекты образования - важная часть инфраструктуры, без которой невозможно представить развитие российских городов", - отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун.

Помимо акционерного займа ВЭБ.РФ, "ПроШкола" привлечет к финансированию проектов средства старшего кредитора, которым выступает Сбербанк, а также средства, выделенные из федерального бюджета в рамках "демографической субсидии". Такая форма финансирования с применением концессионного механизма позволяет существенно снизить единовременную нагрузку на региональный бюджет и увеличить количество создаваемых школ.

"Это помогает субъектам быстрее решить общегосударственную задачу сокращения второй смены в школах. Концессионер предлагает регионам отработанную модель реализации проектов, следит за процессом на всех этапах и передает готовый "под ключ" объект. Школы комплексно оснащаются современным оборудованием и соответствуют концепции школы Минпросвещения России", - также пояснили в ВЭБ.

Сейчас в портфеле "ПроШколы" 66 концессионных соглашений на строительство 68 школ - это более 60 тыс. школьных мест. На данный момент 7 объектов в Республике Бурятия и Белгородской области уже введены в эксплуатацию и получили лицензии.