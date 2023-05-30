30 мая, 09:10

Минфин выступил против использования криптовалют как средства сбережения для граждан

Однако, по словам директора департамента финансовой политики ведомства Ивана Чебескова, цифровые финансовые активы могут стать альтернативой традиционным инструментам

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Цифровые валюты не должны рассматриваться гражданами как средство сбережения, но цифровые финансовые активы (ЦФА) могут стать альтернативой традиционным инструментам, заявил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков в ходе блокчейн-конференции Сбербанка "Финансы будущего".

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"Нам точно не хотелось бы, чтобы сбережения граждан направлялись в цифровые валюты, потому что в целом - это высокорискованный финансовый инструмент. Стейблкойн как инструмент сбережения также не приносит процент. Если это будет инструмент ЦФА в рамках нашего регулирования, мне кажется, это отличная альтернатива. И, естественно, мы много всего делаем с точки зрения создания различных долгосрочных инструментов инвестирования в традиционных финансах", - сказал Чебесков.

Однако, по его словам, подобные инвестиции подойдут не всем. "Никто точно не собирается загонять людей в цифровые валюты. Ну и это было бы неправильно для самих людей инвестировать свои деньги в больших объемах. Если только это не какой-то реально состоятельный человек, у которого есть депозиты, ценные бумаги, недвижимость, и какую-то часть от вложений, 5-10%, он инвестирует в высокорискованный инструмент, волатильность которого может достигать 100-200%, так как он готов рискнуть. Но если это среднестатистический гражданин со средним доходом, со средними сбережениями, скорее, цифровые валюты - это не для него", - пояснил Чебесков.

Подобного мнения придерживаются и в Банке России. Директор департамента финансовых технологий ЦБ Кирилл Пронин добавил, что данные виды инвестирования могут попасть под санкционные ограничения. "Мы уже видели в практике блокировку свыше 800 кошельков, имеющих отношение к России. В этом плане, мне кажется, точно нельзя такие инструменты рассматривать как средства для сбережения. И только профессиональные инвесторы более-менее способны эти риски оценить, но и они уже попали под блокировки. Поэтому точно к этому нужно относиться крайне взвешенно, и профессиональным институтам финансовым в том числе", - отметил он. 

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