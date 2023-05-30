Производство алкогольной продукции в России в 2022 году выросло до рекордных 1 млрд дал

Оно увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 2,2%

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Производство алкогольной продукции в России в 2022 году увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 2,2% и достигло 1 млрд декалитров (дал). Об этом сообщил помощник руководителя Росалкогольрегулирования Димитрий Бурцев на Неделе российского ретейла-2023.

"Было произведено 1 млрд декалитров алкогольной продукции. Это действительно знаковая вещь для отрасли, мы никогда не достигали такого объема. Львиная доля - 800 млн декалитров - это пиво, около 100 млн пивных напитков и 200 млн - это вся остальная продукция, и крепкий алкоголь, и вино", - сказал он.

По словам Бурцева, объем импорта алкогольной продукции в 2022 году сократился. "Снизился у нас импорт алкогольной продукции, что естественно, на 11% и составил 95 млн декалитров. Немного даже увеличился по итогам года объем экспорта и составил 44 млн декалитров, на 1,1% увеличился", - сообщил он.