"Мегафон" подал в суд ЕС иск об отмене санкций

В компании уверены, что оснований для ее включения в санкционный список нет

БРЮССЕЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Российская компания "Мегафон" подала в Европейский суд юстиции иск против Совета ЕС об отмене санкций. Об этом говорится в "Официальном журнале ЕС".

"Дело T-193/23: иск, возбужденный 13 апреля 2023 года - "Мегафон" против Совета", - написано в документе.

В пресс-службе оператора подтвердили ТАСС, что "Мегафон" оспаривает решение о введении ограничений, в компании уверены, что оснований для ее включения в санкционный список нет. "Основополагающая задача бизнеса "Мегафона" - предоставление услуг связи населению по всей стране, при этом для 1,5 млн абонентов "Мегафон" является единственным доступным оператором связи", - добавили в пресс-службе.

"Учитывая исключительно гражданский характер нашего бизнеса, мы убеждены, что критерии, по которым формируется список ограничений ЕС, к "Мегафону" не применимы", - заключили в компании.

Евросоюз в феврале 2023 года ввел в действие 10-й пакет санкций против России, ограничения коснулись 87 физических и 34 юридических лиц. Также Министерство торговли США расширило санкции против РФ и Белоруссии, в том числе ввело экспортные ограничения. Минторг США внес в черный список 76 организаций из России, а также компании из других стран. Экспортные ограничения были введены, в частности, в отношении "Мегафона".