В Госдуме надеются вывести майнеров из теневого поля к концу года

Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что даже в отсутствии законодательного регулирования майнинга некоторые участники рынка по своей инициативе платят налоги

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Легализация майнинга в РФ может произойти после согласования положений об ответственности за незаконное использование криптовалют, в Госдуме надеются, что в этой сфере можно будет легально работать во второй половине текущего года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе блокчейн-конференции "Сбера" "Финансы будущего".

"Если говорить о криптовалютах, у нас четыре законопроекта. Первый о майнинге, второй - об экспериментально-правовых режимах, третий - о налогообложении сделок с криптовалютами, и последний закон - про ответственность. В принципе, три законопроекта в стадии рассмотрения на комитете, но поскольку так поставлена задача, что одновременно надо прописать ответственность за незаконное использование криптовалют, соответственно, как только будет согласована ответственность административная, уголовная, то вот эти четыре законопроекта пойдут одновременно на рассмотрение. Я рассчитываю, что в июне примем в первом чтении, в июле окончательно. Я надеюсь, что мы активно поработаем, чтобы во второй половине года дать возможность работать всем легально", - сказал он.

Депутат отметил, что даже в отсутствии законодательного регулирования майнинга некоторые участники рынка по своей инициативе платят налоги. "Я знаю, что криптовалютчики даже сейчас, даже в отсутствии законодательства платят налоги. Они сами определяют свою налоговую базу, согласовывают с налоговой инспекцией. Они сами стремятся к тому, чтобы работать легально, платить налоги, поэтому наша задача как можно быстрее создать правовые условия для их работы", - добавил Аксаков.

Обсуждение легализации крипторынка в России ведется уже не первый год, однако дискуссия приобрела новый виток после введения антироссийских санкций в 2022 году, в том числе затрагивающих международные расчеты. Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев признал, что Минфин и ЦБ РФ сошлись во мнении о невозможности обойтись без трансграничных расчетов в криптовалюте в текущих условиях.