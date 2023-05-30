Годовое собрание акционеров "Алросы" состоится 30 июня в заочной форме

Дата закрытия реестра акционеров - 6 июня

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Годовое собрание акционеров "Алросы" пройдет 30 июня 2023 года в заочной форме, следует из материалов компании.

Дата закрытия реестра акционеров - 6 июня.

Акционеры, среди прочего, рассмотрят вопросы о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2022 год, а также об избрании членов наблюдательного совета.

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Республика Саха (Якутия) - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых компания осуществляет свою деятельность, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций компании.