Московские компании представят детские товары на бизнес-миссиях в Таиланде и Иране

Принять участие в переговорах могут компании, поставляющие детские товары, из числа ООО и ИП без бюджетных задолженностей, зарегистрированные не менее полугода

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Московские компании продают за рубеж настольные игры, наборы для творчества, книги, одежду, они смогут представить свой товар на бизнес-миссиях в Таиланде, Иране и Кении. Об этом во вторник сообщается на сайте мэра столицы.

"В этом году при поддержке города московские компании смогут представить детские товары на бизнес-миссиях с партнерами из Таиланда, Ирана, Кении, Иордании, Кувейта и Саудовской Аравии, Бразилии, Монголии и ОАЭ. Переговоры пройдут в различных форматах: онлайн, с выездом и на площадках в Москве. Кроме того, объединенный стенд Made in Moscow будет открыт на выставке "Детство" в Казахстане в августе 2023 года", - сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он уточнил, что принять участие в переговорах могут компании, поставляющие детские товары, из числа ООО и ИП Москвы без бюджетных задолженностей, зарегистрированные не менее полугода.

Отмечается, что компании экспортируют настольные игры, наборы для творчества, книги, одежду и многое другое. Так, в Бразилии продают настольные игры столичного бренда Orangius "Ловец птиц", "Плюх", "Эль Базар" и "Псыщики в поисках Мяу!". Все они сделаны из экологичных материалов. Автор поп-ап-игры "Некнижка", созданной в форме кукольного домика с интерактивными элементами и персонажами, заключил контракт с партнером из Индии.

Во Вьетнаме активно продают московскую детскую косметику. Например, компания Nomi поставляла в Азию детские лаки для ногтей, которые смываются водой. Товары для малышей покупают и в странах ближнего зарубежья. Поставщик матрасов-коконов для новорожденных Dolce Bambino расширил присутствие на рынке Казахстана. Производитель детской одежды Choupette заключил договор с партнерами из Армении.

"Кроме того, выходить на новые рынки компаниям помогают и зарубежные маркетплейсы. Подать заявку на участие в переговорах можно на сайте", - говорится в сообщении.